Научный руководитель российского Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что к концу текущей недели температура воздуха опередит климатический ход на 50 дней, сообщает РИА "Новости".

"Ночные температуры в центре Европейской России будут -2...-7 градусов, дневные +1... +3 градусов. В ночь на среду будет до -8 градусов. С понедельника по среду температура будет на 6-7 градусов выше нормы, но это будет еще соответствовать мартовским значениям, а с четверга наступит уверенно апрельская погода: температура будет выше нормы на 11 градусов. Это даже будет соответствовать второй декаде апреля", — пояснил Вильфанд.

Такой будет погода, по словам Вильфанда, на территории всей Европейской части России, и причина будет крыться в теплом воздухе, который движется с юга.

К 19-20 февраля возможен мокрый снег, а местами и вовсе дождь. Но, как подчеркнул специалист, это - еще не весна.

"Температура апрельская, но это еще не весна. Какая же весна, если столько снега", — пояснил Вильфанд.