Следственный комитет на Камчатке возбудил уголовное дело против 34-летнего мужчины, который закрыл в своем гараже пятерых подростков, считая, что они торговали наркотиками. Об этом сообщает пресс-служба регионального Следкома.

Сам мужчина ранее был судим. Он под предлогом, что надо поговорить, заманил в гараж пятерых парней, где запер их после того, как избил.

"Подозреваемый пояснил, что своими действиями хотел заставить компанию перестать сбывать наркотические средства", — сообщили в пресс-службе СКР.

Информацию о возможной причастности подростков к торговле запрещенными веществами следователи также пообещали проверить.