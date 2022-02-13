Мужчина грозился убить таксиста

В Петербурге в ночь на 13 февраля мужчина пригрозил убить таксиста. Об этом сообщает “Фонтанка” со ссылкой на вневедомственную охрану по Петербургу и Ленинградской области.

Инцидент произошел на улице Солдата Корзуна, 3/2, куда автомобиль заехал в районе полуночи. После того, как водитель назвал стоимость поездки, пассажир под угрозой убийства стал требовать скидку, достав нож.

Таксист на скорости открыл дверь и выпрыгнул из машины. После чего его автомобиль столкнулся с припаркованным вдоль дороги Citroёn Berlingo.

Выйдя из салона, водитель обратился в экстренные службы. Наряд вневедомственной охраны по Кировскому району был на месте через несколько минут. Нападавший был разоружен и доставлен в полицию.