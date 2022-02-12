В Татарстане больше половины трудящихся ищут подработку

В Татарстане около 64% людей с основной работой хотели бы найти подработку на ближайшие месяцы. Больше всех в ней заинтересованы сотрудники сферы искусства, спорта, науки и образования. Меньше всех она нужна работникам автобизнеса, сообщает сервис HeadHunter.

Его аналитики выяснили, что 40% опрошенных точно уверены в необходимости подработки. 24% респондентов ответили, что скорее всего будут ее искать. А у 5% опрошенных она уже есть. В дополнительном доходе не заинтересованы 28% жителей региона, остальные затруднились дать ответ.

По стране показатели следующие: нуждаются в подработке – 52,5% респондентов, не нуждаются – 36,2%, уже есть подработка – у 8,1% жителей России.