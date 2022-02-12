Полиция задержала мужчин, зазывавших ребенка в свой автомобиль

В Краснодаре сотрудники полиции нашли и задержали троих мужчин, пристававших к мальчику в поселке Индустриальный. Они заметили его в продуктовом магазине. Затем стали предлагать купить ребенку чипсы с лимонадом и зазывать в свою машину. Школьнику удалось от них оторваться. Дома он все рассказал родителям, те заявили в полицию.

Сотрудники уголовного розыска установили личности мужчин. Это были уроженцы Башкортостана от 21 до 24 лет. Они переехали из Уфы в Краснодар осенью прошлого года и занимались дизайном интернет-сайтов, сообщили в УВД Краснодара.

Свое поведение они объяснили тем, что были пьяны, но не намеревались навредить мальчику. Обстоятельства инцидента выясняются. Далее будет принято законное процессуальное решение, а действиям мужчин дадут правовую оценку.