Женская сборная России по хоккею завершила выступления на Олимпиаде

Матч сборной России по хоккею в 1/4 финала против команды Швейцарии закончился проигрышем наших. Российская команда завершила выступления на Олимпиаде в Пекине.

Первый тур группового турнира россиянки прошли, обыграв швейцарок со счетом 5:3. Это была единственная победа российской команды в турнире. Далее наша сборная уступила сборным США, Канады и Финляндии. В четвертьфинале хоккеистки снова сыграли со Швейцарией, но матч завершился их поражением со счетом 2:4.

Первый период игры прошел без изменений на табло. Во втором команда Швейцарии забила две шайбы против одной у россиянок. В третьем периоде сборная России сравняла счет, но спустя 30 секунд преимущество в счете снова было за противником. Ближе к концу матча наша команда попыталась атаковать швейцарок вшестером. Но сборная Швейцарии оказалась шустрее, забросив четвертую шайбу в пустые ворота.