Школьница, «заказавшая» свою семью», раскрыла детали преступления

Стали известны подробности убийства троих членов семьи в Омской области. 14-летняя школьница рассказала, как подговорила своего 17-летнего молодого человека убить ее мать, отца и сестру-инвалида, передает РЕН ТВ.

Преступление совершено в ночь на 22 января в селе Юрьевка. Девушка рассказала, что пришедший к ней домой молодой человек сразу показал нож, которым собирался убить ее близких. Он предупредил ее, что за всем этим ей придется наблюдать. Однако убийства девушка не видела – ушла в другую комнату. Выйдя обратно, она увидела тела матери, отчима и сестры.

Пару задержали. Они признались в содеянном, сообщает Лента.ру.