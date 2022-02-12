Ремонт дома культуры в Татарстане обойдется в 100 миллионов рублей

В Высокогорском районе Татарстана отремонтируют Дом культуры за 100 миллионов рублей. Двухэтажное здание расположено в поселке Бирюлинского зверосовхоза, передают «Высокогорские вести».

Объект построен в 1980-х годах. За это время в нем делали косметический ремонт только один раз. Здесь расположена, в частности, музыкальная школа, спортивные секции и библиотека. Работу учреждения временно приостановили. Переезд во временные помещения завершится к концу февраля.

В здании протекают чердак и крыша второго этажа, также объект следует утеплить. В рамках ремонта будут заменены двери, окна, полы и система отопления. Также в спортзале обновят инвентарь и мебель.

После обновления работу Дома культуры планируют возобновить в сентябре 2022 года.