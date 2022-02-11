Полиция задержала тиктокера, кукарекавшего за донаты

В Белгородской области задержан 33-летний тиктокера, который кукарекал на камеру в полицейской форме ради получения донатов. Видео увидели правоохранительные органы, передает «МВД Медиа».

Мужчина признался, что в полиции он не служил, а форму сотрудника ДПС приобрел в специализированном магазине. Тиктокер принес извинения и отметил, что не хотел задеть интересы правоохранительных органов.

На мужчину возбуждено административное дело за незаконное ношение формы сотрудника ДПС. Ему светит штраф от 1000 до 1500 рублей с конфискацией полицейской формы.