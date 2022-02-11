Разбился при взлете: при крушении самолета Ан-2 погибли два человека

Самолет Ан-2 упал при взлете в километре от взлетной полосы в районе села Северные Коряки на Камчатке, на борту находились два человека, сообщает ТАСС пресс-служба ГУ МЧС России по Камчатскому краю .

О падение самолета сообщили очевидцы.

По данным ведомства, оба члена экипажа погибли. На месте происшествия работают спасатели пожарной части села Коряки, пожарного поста поселка Лесного, Спасательного центра МЧС России и личный состав одной из воинских частей. Возгорание ликвидировано, тела погибших найдены.

"Самолет взлетал с необорудованной полосы. Погода в районе населенного пункта малооблачная, без ветра", - прокомментировал глава Камчатки Владимир Солодов.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации транспорта.