Десятки казанских школ снова получили сообщения о минировании

Сегодня с половины шестого утра десятки школ Казани получили по электронной почте сообщения о минировании. Это школы № 62, 24, 135, 122, 12, 87, 36, 69, 64, 34, 9, 8, 1, 52, 49 и 70, а также 20 гимназия.

В чате одного из образовательных учреждений родителям написали, что в школе будет проверка «на предмет безопасности», в связи с чем детей просят в этот день не приходить. В других - уроки отменили из-за «отключения воды» в школе.

«Возможно, где-то начнутся занятия со второго урока. Но и вы, и мы будем твердо уверены, отправляя ребёнка в школу, что любой возможный сигнал проверят и отреагируют на него. Спасибо всем, кто разговаривает с детьми и объясняет последствия для авторов таких угроз», - прокомментировали ситуацию в мэрии.

Подобные сообщения поступили в школы и вчера.