Сообщения о минированиях поступили сразу в несколько школ Казани сегодня, 10 февраля. Об этом сообщает мэрия столицы Татарстана.

"Очередные анонимные сообщения о минировании поступили в несколько казанских школ. Правоохранительные органы проверяют сообщения. Просим родителей не переживать", - говорится в официальном сообщении.

Тремя сутками ранее, 7 февраля, в Казани были эвакуированы 15 школ из-за поступления анонимных сообщений о минировании учебных заведений. Полиция не обнаружила взрывных устройств или иных опасных вещей в ходе обследования территорий и помещений.