Гей-свидание не удалось: Убил и расчленил труп, а останки выкинул на мусоросжигательном заводе

Вчера, 10 февраля, в Москве задержали мужчину по подозрению в убийстве предположительно своего любовника, пишет Рен ТВ.

В мусорном контейнере на Флотской улице дворники обнаружили мужские части тела, а голову и руки мужчины нашли сотрудники на мусороперерабатывающего завода в Сигнальном проезде во время сортировки отходов.

Следователи установили личность убитого - им оказался 36-летний маляр Андрей Мингалев. С заявлением о его пропаже супруга обратилась в полицию два дня назад. Подозреваемый в преступлении тоже установлен - это уроженец Узбекистана Умид Ешанкулов.

По предварительным данным, причина расправы был бытовой конфликт. По полученной информации, со своим предполагаемым убийцей Андрей М. познакомился в соцсети для однополых свиданий. Встреча проходила в квартире на Флотской улице утром 8 февраля. Предположительно, во время свидания мужчины выпили и поссорились. Подозреваемый несколько раз ударил убитого ножом, удары пришлись в живот и грудь и оказались смертельными, Андрей скончался на месте. Убийца решил избавиться от тела, расчленил и выбросил останки в мусорный контейнер.

Родственники о существовании нового приятеля не подозревали и до сих пор не верят.

"Он полтора года как женился, у них все готовы документы на ЭКО, они собирались рожать ребенка, брать ипотеку... какие Ахмиды", – задается вопросом свекровь Андрея Мингалева Ольга.

В полиции возбудили дело по статье "Убийство". Ход расследования держит на контроле прокуратура.