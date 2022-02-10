Военнослужащий из Челябинска умер в воинской части в Нижегородской области, отравившись антифризом. Мать солдата уверена, что пить эту жидкость сына заставили. А потом двое суток не оказывали помощи. Когда поняли, что солдату совсем плохо, повезли на реанимобиле в госпиталь в Москву. В итоге молодой человек скончался.

Мать его говорит, что и ранее сын жаловался на издевательства над военнослужащими в части. У солдат, говорил он, вымогали деньги и телефоны, заставляли оформлять на себя микрозаймы, которые потом забирали старослужащие.