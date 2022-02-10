В Казани на улице Братьев Касимовых произошло массовое ДТП, в которое попали сразу четыре автомобиля. Предположительно, спровоцировал ситуацию водитель "Форда", который при выезде со второстепенно дороги не уступил дорогу "Фольксвагену" и совершил столкновение.

От удара, сообщает "Татарстан-24" , иномарка отлетела на мирно припаркованную рядом "ГАЗель". Четвертым стал гость Казани - мужчина приехал в столицу Татарстана на "Киа" из Нижневартовска. Он, приближаясь к тройному ДТП, просто резко вывернул руль, чтобы избежать столкновения, и стал жертвой большого сугроба.

В обстоятельствах аварии разбираются инспекторы ГИБДД. О пострадавших не сообщается.