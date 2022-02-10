В Зеленодольске водитель иномарки Ford Kuga сбил 77-летнюю бабушку и дважды ее переехал, сообщает "Татарстан 24".

Все случилось накануне на улице Засорина. Автомобиль двигался задним ходом, пенсионерка стояла. Водитель, вероятно, не заметил ее при осуществлении маневра, и сбил в первый раз, бабушка оказалась под колесом.

После этого водитель продвинулся вперед, и переехал старушку еще раз. И только после этого водитель понял: что-то мешает ему нормально выехать с парковки, вышел из авто посмотреть и понял причину.

Бабушка была доставлена в Зеленодольскую ЦРБ с ушибами тазобедренного сустава и колена. По факту наезда проводится проверка.

Как пояснили в пресс-службе отдела МВД России по Зеленодольскому району, 57-летний автолюбитель не отличается примерным поведением на дорогах: в течение 2 лет уже 5 раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД. Его общий стаж вождения составляет 22 года.