Ждем волну из двух штаммов: Ученые пояснили, почему в Европе снимают ограничения, а в Татарстане нет

В России и в Татарстане заболеваемость коронавирусом уже побила все рекорды. В Европе, тем временем, постепенно снимают ограничения. Так, например, в Дании уже можно ходить без маски на разные массовые мероприятия. Некоторые послабления есть и в России. Недавно отменили самоизоляцию для контактных с больными COVID-19.

Вызывают много вопросов и особенности штамма “омикрон”. С одной стороны, он приводит к более легким формам заболевания, а с другой - гораздо заразнее предыдущих вариантов вируса. Что же нас ждет? Есть ли надежда, что при новой волне ковида в связи с особенностями "омикрона" снизится нагрузка на больницы? Может ли омикрон стать “живой вакциной”, как в декабре предполагали некоторые ученые? Корреспондент Prokazan пообщалась на эту тему с ведущими экспертами республики.

“ОМИКРОН” И НАГРУЗКА НА БОЛЬНИЦЫ

Хотя “омикрон” и вызывает чаще всего более легкие формы заболевания, вопреки первоначальным прогнозам, в связи с его высокой заразностью количество госпитализаций пока не только не уменьшилось, но, наоборот, увеличилось.

“Мы по-прежнему находимся в ситуации достаточно серьезной эпидемии. И в России, и в Европе больницы работают с нагрузкой, которая находится если не на пределе их возможностей, то близко к ней, - рассказал Prokazan кандидат биологических наук, микробиолог, доцент КФУ Павел Зеленихин. - Если рассмотреть в качестве примера Великобританию или США, где новая волна коронавируса идет на спад, мы видим, что из-за высокой заразности "омикрона" количество госпитализаций при нем примерно такое же, как и при дельта-волне. В России, к сожалению, в открытом доступе нет статистики по доле госпитализаций за период до второй половины января этого года. Однако за те последние две недели, когда эти данные начали публиковать, их число выросло”.

На фото: Павел Зеленихин. Фото: media.kpfu.ru

Главный инфекционист Минздрава Татарстана, доктор медицинских наук Халит Хаертынов в беседе с Prokazan подтвердил, что в республике за январь увеличилось количество госпитализаций. Впрочем, пока, по его словам, нагрузка на больницы поменьше той, которая отмечалась на пике осенней волны. А показаний для госпитализации, по словам инфекциониста, очень много. В больницу кладут не только пациентов с тяжелой формой ковида, но и тех, у кого при нем имеются сопутствующие заболевания.

Причем, как напомнил Хаертынов, не нужно сбрасывать со счетов и дельта-штамм, который продолжает циркулировать среди населения и вызывает более тяжелые формы COVID-19. Очень большая нагрузка сейчас приходится на амбулаторное звено, подчеркнул инфекционист.

Поскольку заболеваемость коронавирусом России стремительно увеличивается, в ближайшее время нужно ожидать и существенного роста количества госпитализаций, отмечает Зеленихин.

“На прошлой неделе в ковидных госпиталях Татарстана было занято примерно 80 % коек. Возможно, что сейчас их доля составляет уже 90 %”, - сказал микробиолог.

На фото: Халит Хаертынов. Фото: m.business-gazeta.ru

У ДЕТЕЙ ПРОСТО СТАЛИ ЧАЩЕ ПРОЯВЛЯТЬСЯ СИМПТОМЫ?

Зеленихин также напомнил, что с распространением "омикрона" в больницы стали в разы чаще попадать и дети. Так, если раньше, по его словам, их доля среди госпитализированных пациентов с COVID-19 составляла примерно 1 - 2 %, то сейчас уже от 4 до 10 %. О резком росте заболеваемости коронавирусом среди несовершеннолетних говорила недавно и глава регионального Роспотребнадзора Марина Патяшина. Она сообщила, что в Татарстане к концу января количество зараженных ковидом детей увеличилось в 11 раз. Объяснение такой ситуации микробиолог видит даже не в повышенной заразности "омикрона", а в некоторых других его особенностях.

"Омикрон-вариант коронавируса с более высокой частотой вызывает проявление симптомов у детей. Это не значит, что они стали чаще заражаться - просто это чаще стало видно. Раньше у меньшего числа из них проявлялись симптомы”, - предполагает Зеленихин.

Другие же эксперты связывают всплеск заболеваемости ковидом среди детей именно с его высокой заразностью:

«Омикрон» еще более заразен для детей, чем «дельта-штамм», - рассказал Prokazan главный детский инфекционист Минздрава Татарстана, доктор медицинских наук, профессор, завкафедрой детских инфекций КГМУ Владимир Анохин. - “Он более прилипчивый, более активно распространяется и поэтому поражает детей чаще. Многие взрослые уже привиты или переболели, хотя и они тоже вовлекаются в этот процесс. А дети и вовсе не иммунны и потому активно заражаются и заболевают”.

На фото: Владимир Анохин

ПРОГНОЗЫ ПО СИТУАЦИИ С КОРОНАВИРУСОМ

Эксперты высказывают абсолютно разные мнения по поводу дальнейшего развития эпидемиологической обстановки. Некоторые предполагают, что в связи с появлением нового варианта “омикрона” подъем заболеваемости может затянуться надолго.

“Появился новый штамм коронавируса - подразновидность "омикрона" ВА.2, или "стелс-омикрон", как его еще называют. Он достаточно сильно отличается от его первого варианта - на 28 мутаций. И "стелс-омикрон" тоже учится обходить иммунитет, выработанный к предыдущим штаммам”, - говорит доктор наук, директор научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины КФУ, профессор КФУ, почетный профессор фундаментальной медицины Ноттингемского университета Альберт Ризванов. - “Поэтому даже после перенесения заболевания, вызванного "омикроном", нет гарантии, что человек не заразится вот этим его новым вариантом. По предварительным данным, "стелс-омикрон" еще более заразен, но, к счастью, вызывает такое же относительно легкое течение болезни, как и "омикрон". Скорее всего, сейчас у нас будет такая сдвоенная, длинная волна из двух этих штаммов. Поэтому, скорее всего, она будет продолжаться дольше”.

На фото: Альберт Ризванов. Фото: m.realnoevremya.ru

Для наилучшей защиты от новых мутаций ковида, возможно, нам понадобится создание мультивалентных вакцин, способствующих выработке иммунитета против одновременно нескольких разновидностей COVID-19, отмечает Ризванов.

Зеленихин считает, что спад заболеваемости при новой волне будет длиться долго.

“Говорят, что правое плечо этой волны на графике будет гораздо более пологим. То есть резкого падения числа заболевших не будет. И если "омикрон" сопряжен с меньшим риском госпитализации, это не значит, что нагрузка на стационары и первичное звено здравоохранения снизится так же быстро, как она сейчас поднималась. Медикам придется работать достаточно интенсивно еще очень долго”.

Другие эксперты высказывают противоположную точку зрения относительно того, как долго заболеваемость будет держаться на высоком уровне.

“Как правило, когда идет такой вот быстрый рост заболеваемости, за ним следует и такой же быстрый ее спад”, - говорит Хаертынов. - “При гриппе, например, так бывает. Продолжительность таких активных, напряженных стадий обычно составляет около 2 месяцев. Но, повторюсь, так бывает при гриппе. А как поведет себя "омикрон"? Может, будет так же, может, по-другому. Прогнозировать такие вещи сложно еще и потому, что у нас страна большая. В Москве ситуация может улучшиться, а в регионах еще какое-то время может оставаться сложная эпидемиологическая обстановка”.

Фото: "Парламентская газета"

СМОЖЕТ ЛИ "ОМИКРОН" СТАТЬ “ЖИВОЙ ВАКЦИНОЙ”?

В декабре перед подъемом заболеваемости ковидом в России многие утешали себя мыслью, что новая волна, по крайней мере, поможет быстрее создать коллективный иммунитет и "омикрон" станет так называемой “живой вакциной”. Но ученые уже не надеются на это. Дело в том, что "омикрон" - штамм особенный. Уже известно, что иммунитет, выработанный на предыдушие штаммы коронавируса, не гарантирует защиту от него. Точно так же и после "омикрона" может не сформироваться иммунитет к новым штаммам COVID-19, говорит Зеленихин. И тот, который вырабатывается после заболевания, вызванного им, может быть не очень сильным.

“Ученые предполагают, что в силу того, что "омикрон" протекает у многих в легкой форме, после него может вырабатываться и менее стойкий иммунитет. Поскольку чем легче человек переносит ковид, тем он слабее”, - рассказал Ризванов.

Хотя справедливости ради нужно сказать, что "омикрон" пока еще малоизучен и у медиков нет точных данных об иммунитете после него.

И ГДЕ КОЛЛЕКТИВНЫЙ ИММУНИТЕТ?

Надежды на создание коллективного иммунитета после того, как будет провакцинировано 80% населения, уже давно показали свою несостоятельность. Так, например, в Татарстане по данным регионального Минздрава доля привитых уже превысила это значение, а заболеваемость, как и в других субъектах, побила все рекорды. По мнению экспертов, объясняется такая ситуация очень просто - вакцинация, идущая слишком медленными темпами, просто не способна сразу поднять коллективный иммунитет до высокого уровня.

“Коллективный иммунитет - это не сферический конь в вакууме, - говорит Зеленихин. - Это цифра, которую невозможно набрать за длительный период времени. Тем людям, которые привились год или полгода назад, опять нужно вакцинироваться. А все ли из них это сделали? Если бы мы за полгода привили 80 % населения, мы бы могли сказать, что да - мы достигли такой-то планки. Но ведь у нас не так”.

Фото: "РБК"

Созданию коллективного иммунитета препятствуют и многочисленные новые штаммы, которые учатся обходить иммунологическую защиту организма, выработанную после вакцинации или перенесения коронавируса. Впрочем, прививка в любом случае защищает от тяжелого течения заболевания, говорит Ризванов.

НУЖНЫ ЛИ НАМ ОГРАНИЧЕНИЯ

Эксперты сходятся во мнении, что отмена ограничений в Европе преследует исключительно экономические цели. При этом они признают, что такая мера может быть и вполне оправданной - ведь там заболеваемость уже пошла на спад. В России же продолжается подъем заболеваемости, поэтому сейчас ни о какой отмене ограничений и речи быть не должно, говорят эксперты. Пока об этом говорить преждевременно - ведь никто не знает, когда мы выйдем из новой волны ковида.

По мнению Ризванова, при спаде заболеваемости и достижении необходимого уровня коллективного иммунитета снятие ограничений вполне приемлемо - но при условии усиленного соблюдения профилактических мер, к которым в первую очередь относится вакцинация. А она, как считает профессор, является куда более действенным средством борьбы с пандемией, нежели все остальные мероприятия.

“В теории эти меры, конечно, эффективны. Но на практике их очень плохо соблюдают,” - говорит Ризванов. - “Например, носят одну и ту же маску. Причем носят ее неправильно, не закрывая носа. Гораздо важнее, чтобы все провакцинировались и сформировался коллективный иммунитет. Причем и среди подростков, поскольку они также являются переносчиками инфекции. Я считаю, что как только проблема с вакцинацией и коллективным иммунитетом будет решена, можно будет задумываться об отмене этих ограничительных мер”.