Новый сезон шоу "Холостяк" на ТНТ обещает немало интересного, особенно жителям Казани, ведь за сердце Александра Гранкова будут сражаться две сестры-двойняшки из Казани - Камилла и Карина Зиганшины. Девушки окончили МГИМО, жили в Арабских Эмиратах, несколько лет тому назад занялись криптовалютами и инвестициями и уже являются обладательницами миллионного состояния.

"Участие в «Холостяке» — классный экспириенс. И из этого, может быть, действительно что-то получится. Никогда не знаешь, что именно тебе это даст, пока не пройдешь этот путь. Но в любом случае, это крутая возможность", — призналась Камилла в социальных сетях, ее цитирует "СтарХит".

В новом проекте будут два холостяка. Первый - 27-летний бизнесмен Александр Гранков, имя второго пока неизвестно.