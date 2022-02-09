Накануне в Пекине состоялись гонки в женском спринте, в которых участвовала россиянка Христина Мацокина. 23-летняя спортсменка от Татарстана завершила свое выступление на стадии квалификации.

Финишировать ей удалось только 45-ой, полтора километра дистанции Христина прошла за 29,54 секунды. От лидера гонки она отстала на 20,61 секунды.

В связи с тем, что татарстанской спортсменке не удалось пробиться в тридцатку лучших и преодолеть квалификационный этап, Мацокина не проходит в четвертьфинал.

В сборной России Мацокина представляет Татарстан. Она - единственный представитель республики в команде по лыжным гонкам. Включили ее в команду решением тренерского состава.