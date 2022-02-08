Двукратный олимпийский чемпион, сноубордист из Татарстана Виктор Уайлд,триумфально взявший бронзу на Олимпиаде в Пекине в параллельном гигантском слаломе, заявил, что завершает спортивную карьеру.

"Мне трудно подобрать слова, их немного. Вы знаете, что я не отлично говорю по-русски. Хочу сказать огромные слова благодарности людям, которые поверили в меня. Я говорил, что если завоюю медаль сейчас, то закончу выступления. Медаль есть", — приводит слова спортсмена "Матч ТВ".

Сегодня, 8 февраля, Уайлд дал повод всей России гордиться нашими сноубордистами, а в Татарстане и вовсе двойной праздник, ведь спортсмен выступает за эту республику.