Сноубордист из Республики Татарстан Виктор Уайлд завоевал бронзовую награду на Олимпиаде в Пекине. Награду он получил за параллельный гигантский слалом. 35-летний сноубордист обошел итальянца Роланда Фишналлера. Золотую медаль в гигантском параллельном слаломе увезет на родину гражданин Словении Тим Мастняк.

Виктор Уайлд – российских сноубордист американского происхождения, двукратный чемпион Олимпиады в Сочи в параллельном слаломе и параллельном гигантском слаломе. Последние несколько лет представляет на спортивной арене Татарстан.

Накануне серебром в пряжках с трамплина порадовал земляков Данил Садреев.