В Казани поймали дебошира, который устроил перестрелку из-за неочищенной парковки, сообщили в пресс-службе МВД по Татарстану.

Сообщение о стрельбе в поселке Салмачи полицейские получили 6 февраля. На месте стражи порядка увидели мужчину с охотничьим ружьем в руках. А в куртке у него был предмет, похожий на пистолет.

Выяснилось, что соседи поссорились из-за неочищенной парковки для машин. В ходе ссоры один достал травматический пистолет и выстрелил несколько раз по машине оппонента, а потому выстрелил в воздух несколько раз из охотничьего ружья. Дома у мужчины нашли и третий ствол - ружье ИЖ 27м.

Разрешение на хранение и ношение оружия у мужчины есть. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.