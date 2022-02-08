Жительница поселка Салмачи в социальных сетях рассказала о том, как у нее с соседями начался сильный конфликт из-за уборки снега, который на днях перерос в перестрелку.

По словам женщины, соседей не устраивало, как женщина чистит снег, но никто из мужчин не предложил помочь ей в этом или скинуться на трактов в конце концов. Мужчины решили разобраться по-другому: они взялись за оружие.

"Стреляли из огнестрельного, не пневматического оружия. 6 раз из одного и 2 выстрела из другого. Изъяли 3 оружия", - рассказала жительница Салмачей.

Стрельбу вели по машине, выбили передние стекла. В УМВД Казани обещали позднее прокомментировать это происшествие, сообщает "Татарстан-24".