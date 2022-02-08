В Татарстане на 867-м километре автодороги М-7 у села Екатериновка Пестречинского района произошло смертельное столкновение легковушки с грузовиком. Автомобиль "ВАЗ-2114" влетел на полном ходу в стоящий у края проезжей части грузовик Mercedes-Benz.

Предварительно установлено, что водитель легковушки не справился с управлением, о чем сообщил старший помощник прокурора РТ по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

В результате сильного удара автомобиль превратился в груду металла, водитель и пассажир легковой "четырнадцатой" от полученных травм скончались на месте аварии.

Сейчас проводится доследственная проверка, в ходе которой выясняются обстоятельства аварии. На место происшествия выезжал прокурор Пестречинского района Алмаз Ахметшин.