В Аргентине трагически погиб 61-летний топ-менеджер компании "ТАИФ" Дмитрий Тесленко. Все случилось в рамках туристического восхождения на гору Аконкагуа в Андах, сообщает Telegram-канал Mash Iptash.

На высоте 6100 метров предприниматель почувствовал себя плохо. Члены тургруппы пытались оказать первую помощь, своими силами запустить Тесленко сердце, но без результата. Спасатели сняли с горы тело и доставили на базу Хорконес.

"ТАИФ" — российский инвестиционный холдинг. Ранее он был одной из крупнейших непубличных компаний России, контролировал большая химической, нефтехимической и нефтегазоперерабатывающей отраслей Татарстана.

В 2021-м существенная часть активов в рамках слияния вошла в холдинг "Сибур". По итогам сделки акционеры "Таифа" получили 15 процентов в доле объединенной компании. В настоящее время под контролем группы остаются банк "Аверс", "Татнефтепродукт", а также строительные организации, телерадиокомпании, финансовые и торговые фирмы.