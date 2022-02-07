В минувшие выходные дорожный конфликт в Татарстане закончился трагедией. На улице Бурмистрова в Менделеевске был найден автомобиль Toyota с телом 58-летнего водителя внутри. По подозрению в совершении расправы задержали ранее привлекавшегося к уголовной ответственности 35-летнего местного жителя, он уже во всем сознался.

Следователи установили, что водитель не уступил дорогу местному жителю, когда тот неспешно гулял во дворе с супругой. Тогда разъяренный пешеход пнул иномарку в бампер. Водитель вышел из авто, чтобы выразить свое неудовольствие, завязалась драка, в которой пешеход нанес два ножевых удара водителю.

У водителя хватило сил сесть за руль, проехать еще несколько метров. Он скончался прямо за рулем.

"В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", - сообщает следственное управление СКР по Татарстану.