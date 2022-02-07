Массовые нарушения обнаружила Генпрокуратура России в зоопарках, приютах и цирках, в том числе и в Татарстане, сообщается в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

Проверки провели в 62 регионах. Смотрели, как соблюдается ветеринарное и санитарное законодательство. Проверили 500 приютов, зоопарков и цирков. И обнаружили 116 фактов незаконного использования животных и 48 случаев жестокого обращения со зверями.

Как сообщает РИА Новости, больше всего нареканий у надзорного ведомства возникло к зоопаркам и циркам в Татарстане, Чувашии, в Бурятии, Забайкалье, Амурской области, а также в Волгограде, Нижнем Новгороде, Ульяновске и Ярославле.

Руководителей заведений, где найдены нарушения, привлекут к ответственности.