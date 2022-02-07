В Татарстане врачи помогли ребенку, которого покусали за лицо бродячие псы. По словам врача-отоларинголога КДМЦ Эдуарда Петрова, медики оказали мальчику всю необходимую помощь, зашили ему изуродованный нос.

"Рана ушита. Проведена вакцинация от бешенства. Ребенок сейчас находится в стабильном состоянии. Получает лечение", — сообщил Петров.

Напомним, нападение собак на ребенка случилось в Тукаевском районе республики. Отец мальчика ничего даже не успел понять. Он чистил снег во дворе, неожиданно появились собаки, которые набросились на ребенка, одна вцепилась сыну в лицо. Окровавленного мальчика мужчина на личном авто быстро отвез в больницу.