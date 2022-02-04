В Казани в детском саду №373 выявили грубые нарушения санитарных требований со стороны работников, что привело к заражению сальмонеллезом как минимум шестерых детей. Об этом сообщила пресс-служба управления Роспотребнадзора по РТ.

Двое из шестерых заболевших детей были госпитализированы, остальные лечатся амбулаторно, на дому.

В Роспотребнадзоре уточняют, что причиной массового заболевания сальмонеллезом стали грубые нарушения работниками санитарных требований: нарушали сроки и условия хранения продуктов, некачественно обрабатывали детскую посуду, сотрудники пренебрегали личной гигиеной.