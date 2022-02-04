Родители детей, которые посещают детсад № 373 в Приволжском районе Казани, заявили о массовом заболевании детей сальмонеллезом. По словам автора одного из сообщений в интернет-сообществе Казани, у семерых детей подтвердили диагноз, остальные болеют дома.

При этом, как утверждает автор поста, руководство детсада замалчивают проблему.

"Администрация сада и надзорные органы не видят смысла закрывать садик на полную проверку и обработку. Группы, где болели дети, так же не закрывали на карантин. Дети заболели из 5 групп! И детей так же продолжают принимать и не предупреждают других родителей о случившемся. Хотим придать эту ситуацию огласке, потому что уже понимаем, что бессмысленно разговаривать с администрацией садика и надзорными органами. Заведующая до сих пор отрицает наличие заболевших! Нам нужна полная обработка садика, чтобы больше никто из детей не болел!", - сетует анонимный автор.

Как стало известно, сотрудники Роспотребнадзора еще 24 января побывали в садике, взяли смывы, отборы воды, проверили все, что могли. На тот момент сальмонеллеза не выявили. Сейчас по факту анонимного обращения проведут еще проверку, информация будет передана в Роспотребнадзор, заверили в пресс-службе мэрии Казани.