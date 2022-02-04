Верховный суд Татарстана сегодня рассматривал ходатайство криминального авторитета, лидера ОПГ "29-й комплекс" Адыгана Саляхова, который просил включить в его 25-летний срок несколько месяцев, которые он провел под арестом, таким образом, уменьшить наказание.

Ранее сообщалось, что ходатайство об уменьшении своего срока Саляхов подал после того, как дал показания против ректора КФУ Ильшата Гафурова. Но сегодня, видимо, поняв, что желаемого не будет, Саляхов открестился от показаний против Гафурова, отметив, что даже не знает об аресте экс-ректора, и ему нечего добавить о связи Гафурова с криминальным миром.