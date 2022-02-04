Сегодня, 4 февраля, в Верховном суде Республики Татарстан глава ОПГ "29-й комплекс" Адыган Саляхов заявил, что ему нечего больше рассказать о возможных связях бывшего мэра Елабуги и ректора КФУ Ильшата Гафурова с криминальным миром.

По данным "Реального времени", в суде рассматривали ходатайство криминального авторитета об уменьшении срока. Он просил включить в него несколько месяцев, которые провел под арестом с 11 сентября 2001 года.

Ранее сообщалось, что именно показания Саляхова повлияли на решение о задержании и аресте экс-ректора КФУ Ильшата Гафурова. Его обвинили по двум эпизодам о подстрекательстве к убийству в 1999 году. Вину ректор не признает.