В Крыму следователи приняли решение о возбуждении уголовного дела в отношении 16-летнего подростка, который пытался задушить 13-летнюю школьницу прямо на школьном дворе. Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на источник в региональном Следкоме.

Все случилось 1 февраля на территории одной из средних школы в Бахчисарайском районе. 16-летний парень подговорил друга помочь ему в одном "небольшом деле". Как только школьница потеряла сознание, подростки решили, что она умерла, испугались и бросились бежать.

Оба задержаны. Душителю предъявлено обвинение в покушении на убийство.