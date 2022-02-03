В Москве 9-летний ученик второго класса увидел, как его мать избивает мужчина, и не испугался заступиться за родительницу. Он схватил нож и пырнул гостя семьи в почку, сообщает РЕН ТВ.

Мужчина пришел в гости и начал на кухне громко и с кулаками выяснять отношения с женщиной. Второклассник-сын подобрался к нему с ножом со спины и по сути ударил туда, куда дотянулся.

36-летний мужчина с проникающим ранением почки госпитализирован в крайне тяжелом состоянии, он в реанимации.

Обстоятельства случившегося выясняются.