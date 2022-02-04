По статистике, в 2021 году в Татарстане выявили исторически рекордное число онкологических больных. Частота рака сейчас - 430 случаев на 100 тысяч населения. Об этом на пресс-конференции рассказал главный внештатный онколог Татарстана Эдуард Нагуманов.

"Это не только результат работы слаженной первичной сети, специализированной онкологической службы, но и последствия 2019 года, когда у нас длительно была приостановлена программа профилактических осмотров и диспансеризации. Практически полгода эти пациенты не принимали участия в скрининговых программах. В 2021 году эти пациенты до нас дошли, за счет чего прирост и реализовался. Кто-то дошел еще в приемлемой стадии, кто-то в продвинутой", — объяснил Нагуманов.

При росте заболеваемости снизился показатель смертности от онкологии на 6,1%. 61,7% заболевших раком узнали о своем диагнозе на 1 или 2 стадиях, когда еще высоки шансы на успешное излечение от недуга.