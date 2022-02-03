Черный чай считается одним из самых "татарских" напитков, и пьют его много и в каждой семье. Портал "Медик Форум" опубликовал результаты нового медицинского исследования, которое показало, что черный чай, столь любимый татарстанцами, является отличным средством профилактики рака.

Ученые выяснили, что в чае больше полифенолов, а потому он бодрит с утра лучше, чем кофе. Чай снижает тревожность за счет теанин, борется с плохим холестерином. Снижает в десятки раз риски возникновения самых распространенных видов рака, так как богат антиоксидантами.

А еще тем, кто всю жизнь пьет черный чай, практически не грозят болезнь Паркинсона и синдром Альцгеймера.