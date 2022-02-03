В Татарстане решили, что школы на дистанционный формат учебы переводить не стоит. Президент РТ Рустам Минниханов уверен, что очный образовательный процесс останавливать даже на время нельзя. Исключение - отдельные случаи, когда классы уходят на дистант вынужденно.

О позиции Минниханова в этом вопросе рассказала его пресс-секретарь Лилия Галимова.

"Образовательный процесс ни в коем случае прерывать нельзя. Для того чтобы дети были в школе в безопасности, Роспотребнадзор РТ должен следить за соблюдением соответствующих мер. Президент РТ видит нахождение ребенка в школе наиболее безопасным, по сравнению с прогулками по торговым центрам или по улице", — сказала Галимова.

Если говорить об исключениях, что сейчас в республике закрыты 11 школ: по две – в Актанышском и Тетюшском районах, три – в Мензелинском, четыре – в Лаишевском районе республики.

На разобщении из-за заболеваемости находятся классы в 371 школе, на начало месяца таковых было 335.