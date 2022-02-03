Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Татарстане находится на постоянном контроле. Об этом сегодня, 3 февраля, заявил президент Татарстана Рустам Минниханов, встречаясь с председателем комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрием Хубезовым.

Минниханов отметил, что в регионе имеется достаточный резерв инфекционных коек, в больницах имеется все нужное для работы оборудование, лекарства, кислород и средства защиты для медиков. Усилена работа линии "112". Оперативный штаб по предотвращению распространения ковида работает в круглосуточном режиме.

За минувшие сутки коронавирусом заразились 912 татарстанцев.