В Казани на улице Гладилова неизвестный мужчина выстрелил в пассажира такси, пострадавший госпитализирован, он получил ранение головы.

По предварительным данным, неизвестный подошел к пассажиру такси и начал снимать его на камеру своего телефона, а потом произвел выстрел. Затем агрессор сел в машину и скрылся. Скорую помощь пострадавшему вызвал таксист.

Автомобиль, на котором скрылся подозреваемый в покушении на убийство, нашли брошенным на улице Базарной, сам стрелок скрылся, его ищут.

"В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на задержание злоумышленника. По данному факту в отделе полиции №3 "Зареченский" проводится проверка", - сообщили в пресс-службе ГУ МВД.