Должно быть как в Европе: Ученый назвал возможную дату завершения пятой волны коронавируса

На 3 февраля число случаев COVID-19 в Татарстане достигло 912. За сутки выздоровели 162 человека. Скончались шестеро.

Известно, что мутировавший штамм «омикрон» является более контагиозным. Индекс его инфекционности равен 8. Соответственно, заразившийся им может заразить намного больше людей, чем носители других штаммов. О предполагаемой продолжительности вспышки омикрона рассказал доцент кафедры микробиологии КФУ Павел Зеленихин.

По словам эксперта, сегодня показателен опыт стран, в частности, Европы, где уже была вспышка «омикрона». Она длится примерно месяц. Значит, Россия должна достичь пика заболеваемости в течение 5-6 недель, после чего она начнет падать. Однако у Зеленихина остаются сомнения. Дело в вакцинации.

Доцент КФУ объяснил, что в европейских странах довольно много вакцинированных и ревакцинированных от коронавируса людей. Однако, в частности, в Великобритании даже при 90% привитых и 60% ревакцинированных жителях большинство пациентов в отделениях интенсивной терапии и реанимациях – невакцинированные.

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По словам Зеленихина, это показатель того, что любая вакцина лучше, чем отказ от нее. Ожидается, что «Спутник V» и его варианты поспособствуют контролю заболевания, позволяя людям в случае заражения переносить его в легкой форме.

«Омикрон» – это версия коронавирусной инфекции, которая берет начало от более ранних штаммов – «уханьского» или «альфа», заявил эксперт. Он отметил, что есть такое предположение: человек, подхвативший «омикрон»-штамм, заразен уже на следующий день. Эксперт опроверг такой суждение.

«Нельзя сказать, что инкубационный период сократился до нескольких часов, равно как и нельзя говорить о том, что человек, который сегодня заразился, уже завтра будет потенциально опасным. Скорее всего, человек заразился за несколько суток, как минимум», – считает он.

Павел Зеленихин также высказал свое мнение насчет периода, когда зараженный человек является разносчиком. Он напомнил, что при появлении симптомов заболевания люди продолжают выделять жизнеспособный вирус во внешнюю среду еще в течение 10-11 дней. Соответственно, недельной самоизоляции недостаточно.