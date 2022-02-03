В Казанском Кремле внимательно следят за тем, как развивается ситуация с коронавирусом в республике. Региональный оперштаб каждый день докладывает обо всех изменениях и тенденциях, о числе заболевших, госпитализированных, о тяжести состояния пациентов.

В случае, если эпидситуация ухудшится, в республике за 2 часа развернут дополнительные койко-места в больницах. Об этом сегодня, 3 февраля, на брифинге рассказала руководитель пресс-службы Президента Татарстана Лилия Галимова.

"На сегодняшний день в Татарстане достаточно медикаментов и койко-мест в больницах. В случае ухудшения ситуации у нас есть резервы. Дополнительные койко-места можно развернуть в течение пары часов", – подчеркнула Галимова.

Наличие в регионе нужных медикаментов на личном контроле держит Президент РТ Рустам Минниханов, по первому же требованию Минздрав Татарстана сделает запрос за дозакупку тех препаратов, которые могут потребоваться.