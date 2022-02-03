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Фото: fmbafmbc.ru

В Казанском Кремле рассказали о плане действий при ухудшении ситуации с коронавирусом

03.02.2022, 12:54 348 prokazan.ru
В Казанском Кремле внимательно следят за тем, как развивается ситуация с коронавирусом в республике. Региональный оперштаб каждый день докладывает обо всех изменениях и тенденциях, о числе заболевших, госпитализированных, о тяжести состояния пациентов.
 
В случае, если эпидситуация ухудшится, в республике за 2 часа развернут дополнительные койко-места в больницах. Об этом сегодня, 3 февраля, на брифинге рассказала руководитель пресс-службы Президента Татарстана Лилия Галимова.

"На сегодняшний день в Татарстане достаточно медикаментов и койко-мест в больницах. В случае ухудшения ситуации у нас есть резервы. Дополнительные койко-места можно развернуть в течение пары часов", – подчеркнула Галимова.

Наличие в регионе нужных медикаментов на личном контроле держит Президент РТ Рустам Минниханов, по первому же требованию Минздрав Татарстана сделает запрос за дозакупку тех препаратов, которые могут потребоваться.
 
 
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На женщину повесили 22 миллиона рублей чужих долгов - как это возможно?
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Полиция задержала мать и отчима, которые выгнали 5-летнего мальчика голым на мороз
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Состояние тяжелое: домашний кот внезапно напал на младенца во время кормления грудью
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Отец оставил полуторагодовалую дочь в автомобиле такси в качестве залога и забыл о ней
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Создатели вакцины из НЦ Вектор объяснили смерть женщины после вакцинации
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Адвокат рассказал, что дальше ждет подростков, которые вырезали семью из трех человек
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Психически больная мать жестоко расправилась со своей 8-летней дочерью
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В Кремле ответили, будет ли введен новый локдаун из-за роста заболевших коронавирусом
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Нулевой участок М-12 планируют запустить уже в этом году
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Неизвестные перерезали горло таксисту и бросили тело в машине
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Кушать хотел: безработный отпилил кусок чужого автомобиля и сдал его в металлолом
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В парке лошадь ударила копытом по голове пятилетнего ребенка
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Мужчина искромсал ножом лицо женщине на глазах у ребенка
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Супружескую пару нашли мертвой, отравленной неизвестным веществом, их сын чудом выжил
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Эксперт раскрыл фразы, которые нельзя говорить в беседе с мошенниками
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Водитель из Татарстана погиб в Чебоксарах, устроив жесткое ДТП
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Водитель автобуса остановился на маршруте, чтобы совершить намаз
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Актера Леонида Куравлева из больницы в Коммунарке перевели в хоспис
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В Казани ради новой дороги от Кварталов до М7 могут уничтожить три новых поселка
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«Решил за 3 дня». Московский бизнесмен бросил столицу и уехал жить в деревню под Казанью