Минздрав Татарстана подписал приказ, согласно которому со 2 февраля текущего года в регионе приостанавливается оказание плановой медпомощи населению. Это вынужденная мера, сопряженная со стремительным ростом числа заболевших коронавирусом.

Профилактические медосмотры и диспансеризация также пока будут приостановлены. Дополнительно временно прекращается доставка больных старше 65 лет из сел в больницы совместно с комплексными центра социального обслуживания. Исключение только одно - необходимость вакцинации от коронавируса.

Медицинскую помощь все равно получат пациенты с заболеваниями, включенными в перечень социально-значимых и опасных для окружающих. Беременным помощь окажут дистанционно.

Ограничительные меры снимут сразу, как только улучшится ситуация с коронавирусом в регионе.