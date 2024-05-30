7-летняя Агния Тимофеева из Зеленодольска сыграла роль в «Последнем богатыре»

7-летняя Агния Тимофеева из Зеленодольска Татарстана исполнила роль в фильме «Последний богатырь». Девочка сыграла младшую дочь.

Юная телезвезда занимается актерским мастерством с 4 лет и уже стала обладателем титулов в разных творческих конкурсах. Ее мама Алсу - дизайнер одежды, психолог, астролог и каратистка, она поддерживает свою дочку в ее увлечениях.

Мама также добавила, что ее дочь взяли в базу молодых актеров.

Опыт участия в съемках фильма принес девочке опыт и впечатления, пишет «Татарстан 24».

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