В Набережных Челнах с крыши дома сошла снежная лавина на семилетнюю девочку. Прокуратура автограда проводит проверку, сообщает "Реальное временя" со ссылкой на старшего помощника прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслана Галиева.

Все случилось накануне вечером. Снежный навес рухнул, когда ребенок проходил мимо. К счастью, малышка не пострадала, отделалась лишь испугом, обошлось без травм.

Прокуроры уже выяснили, какая управляющая компания отвечает за дом.

Именно она и должна была неукоснительно соблюдать требования безопасности и очищать вовремя кровлю многоквартирного дома.

По результатам проверки прокуратура внесла в адрес генерального директора ООО "УК "Электротехников" представление об устранении нарушений и привлечении виновных сотрудников к дисциплинарной ответственности.