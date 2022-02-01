В Татарстане за сутки зарегистрировали 777 новых случаев коронавируса. Госпитализированы в медицинские учреждения 120 человек. Таких данных не было ни разу с начала пандемии в республике. Абсолютный антирекорд установлен 1 февраля.

Среди заболевших 67 детей в возрасте до 18 лет.

Большинство новых случаев приходится на Казань - 410 новых пациентов. Далее идут Набережные Челны, где выявили 134 случая болезни. Среди районов республики лидирует Альметьевский, где заболели 26 человек, а также Нижнекамский, где выявили 83 новых случая.

На 1 февраля в Татарстане зафиксировано 49 462 случая COVID-19 с начала пандемии. Скончались от осложнений ковида 1 594 жителя РТ, из них за прошедшие сутки - 7 человек.