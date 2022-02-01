Жители Казани призывают власти хоть что-то сделать с местными поликлиниками. В 10-й городской поликлинике, к примеру, больные коронавирусом с подтвержденным положительным тестом стоят в одной очереди со здоровыми людьми, что явно не способствует улучшению эпидситуации. Историю рассказывают сами горожане в социальных сетях. Так, больной мужчина написал:

"В 1 окно стоят люди с положительными ПЦР тестами, они вынуждены приходить в больницу потому, что к ним за неделю не приехал врач. Изначально, чтобы закрыть больничный, нужно отстоять в регистратуре с ковидными людьми. В 3 окно стоят люди, закрывают больничные листы, все здоровые".

Аналогичная проблема сложилась и в поликлинике № 11, где в один кабинет на тесты ПЦР стоят и больные, и здоровые.

"Это везде так! Сама лично когда заболела, сидела 2 часа в общей очереди к врачу. Потом еще столько же в окно для того, чтобы открыть больничный. Сдала мазок. Оказалось, положительный. Сколько я людей заразила - не знаю, но выбора у меня не было", - пишет жительница Казани.

Жалуются массово на поликлиники №№ 16,20,8,6, 17.