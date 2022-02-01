С начала зимы в Казани возбудили уже 20 административных дел из-за неочищенного снега. Речь идет о несвоевременной и некачественной очистке дорог, переходов, остановочных павильонов. За такое предусмотрены штрафы для должностных лиц в размере от 20 до 30 тысяч рублей. Юридическим лицам придется выплатить от 200 до 300 тысяч рублей.

Помимо возбужденных дел, выписали 150 предписаний, об этом сообщает Госавтоинспекция города.

"Госавтоинспекция Казани призывает водителей соблюдать правила остановки и стоянки транспортных средств, не оставлять автомобили на краю проезжей части в непредусмотренных местах. Это создает препятствия движению общественного транспорта и работе снегоуборочной техники, для парковки автомобилей необходимо использовать специально отведенные места", - сообщил начальник отделения дорожного надзора Госавтоинспекции Казани Альберт Якупов.