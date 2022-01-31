От осложнений коронавирусной инфекции скончался народный артист России, советский и российский режиссер, сценарист и актер Виктор Мережко. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Союз кинематографистов России. Скончался Виктор на 85- м году жизни в Петербурге.

По словам дочери артиста Марии, Виктор Мережко заболел в декабре и тяжело переносил недуг. 10 января КТ показало поражение одного легкого на 90%, второго - на 95%. Его перевели в реанимацию.

Медикам удалось стабилизировать состояние режиссера, но начались осложнения, которые потребовали проведения экстренной операции. Не помогло и это. Через неделю Мережко скончался.

При этом в день смерти он "кричал, что устал болеть, и умолял его перевести его в обычную палату из реанимации".