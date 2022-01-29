Мужчина изнасиловал и убил супругу, которая хотела развестись

Жителя Волоколамска подозревают в похищении, изнасиловании и убийстве жены. Об этом говорится в сообщении на сайте регионального следкома.

Женщина собиралась подать на развод. Но ее супруг выследил, как она уезжала с работы, попросил ее остановиться и выйти из машины. Вслед за чем затащил пострадавшую в свой автомобиль, привез в хозяйственное помещение, связал руки жены скотчем и изнасиловал.

Боясь, что супруга заявит на него полицию, подозреваемый задушил жертву. Но в правоохранительные органы обратилась сестра потерпевшей после того, как женщина не пришла с работы домой. Полицейские установили причастность ее супруга к преступлению и задержали его.

Ранее сообщалось, что сожитель погибшей получил сообщение, в котором говорилось, что он должен передать похитителям два миллиона, чтобы женщину оставили в живых. Злоумышленники потребовали привезти в указанное ими место завернутые в черный пакет деньги, сообщало РЕН ТВ.