В селе Сокуры под Казанью жители решили сами найти выход из проблемы бродячих собак и устроили самосуд, жертвами которого стали три бродячих пса и один домашний.

Зоозащитники предполагают, что четвероногих могли отравить.Чтобы разобраться в ситуации, они обратились в местную администрацию и в полицию.

С историей разбирается не только полиция, но и сотрудники прокуратуры РТ, они взяли расследование на контроль.

В социальных сетях, впрочем, большой жалости к погибшим псам татарстанцы не высказали, отметив, что кто-то поступил решительно: если власти проблему агрессивных свор не решают, то люди решили ее сами, спасая детей и стариков от нападающих псов.

Нашлись и те, кто защищает собак, отмечая, что жестокие методы не могут решить никаких проблем.

"Тут выбор простой: или ты или они. Это звери, а они непредсказуемы. И к тому же никто не отменял бешенство, у которого летальность 100%", - пишут казанцы.